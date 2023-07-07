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Коммерсантъ FM
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Warner Bros. объяснила карту из «Барби» с «территориальными претензиями Китая»

Киностудия Warner Bros. ответила на критику властей Вьетнама из-за фильма «Барби». В компании заявили, что карта Южно-Китайского моря, представленная в картине, — детский рисунок, который не имеет ничего общего с реальностью. Ранее из-за этой карты вьетнамские власти запретили фильм к показу на территории страны.

Кадр из фильма "Барби", Barbie (2023), реж. Грета Гервиг

Кадр из фильма "Барби", Barbie (2023), реж. Грета Гервиг

Фото: Warner Bros. Pictures

Кадр из фильма "Барби", Barbie (2023), реж. Грета Гервиг

Фото: Warner Bros. Pictures

«Карта в Барбиленде — это детский рисунок мелками. Рисунки изображают воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир»,— сказал Variety представитель Warner Bros.

Фильм «Барби» запретили во Вьетнаме из-за спорной карты Южно-Китайского моря. Минкультуры страны посчитало, что картина содержит «оскорбительное изображение девятипунктирной линии». Власти Китая же, комментируя скандал, заявили, что Вьетнам «не должен связывать проблему Южно-Китайского моря с нормальным культурным обменом». «Позиция Китая по проблеме Южно-Китайского моря ясна и последовательна»,— сказала фициальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

«Девятипунктирную линию» использует Китай для определения его территориальных требований в Южно-Китайском море. В частности, это Парасельские острова, на которые имеют претензии Вьетнам и Тайвань, а также острова Спратли, чью принадлежность оспаривают Филиппины, Китай, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам. Карта с «линией девяти пунктиров» была представлена правительством Китая в 1947 году.

Variety пишет, что рисунок, который власти Вьетнама приняли за «девятипунктирную линию», является черточками, обозначающими в фильме план путешествия персонажа. Кроме того, отмечает издание, на карте Барби всего восемь линий, а не девять.

Премьера фильма «Бaрби» намечена на 21 июля 2023 года. В России картина не выйдет из-за прекращения работы Warner Bros. на территории страны. По сюжету главную героиню из-за несоответствия канонам красоты выгонят из Барбиленда и ей придется учиться жить в мире обычных людей. Исполнительницей главной роли в фильме стала Марго Робби. Роль Кена исполнил Райан Гослинг.

Милена Костерева

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