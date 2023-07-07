Начальника управления автодорог и транспорта Прикамья заподозрили в получении взятки

На минувшей неделе сотрудники правоохранительных органов задержали Андрея Уголькова, начальника управления автодорог и транспорта Пермского края. Как утверждают источники, ему инкриминируется получение взятки. В начале текущей недели суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании господину Уголькову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эту должность Андрей Угольков занял в прошлом году, ранее он был заместителем руководителя управления, до прихода в УАДиТ был директором МКУ «Благоустройство Свердловского района».

В пресс-службе краевого минтранса подтвердили информацию о задержании Андрея Уголькова. В ведомстве отметили, что следственным органам оказывается полное содействие в установлении обстоятельств произошедшего. В министерстве также добавили, что КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» работает в штатном режиме.