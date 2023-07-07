Внутренний туризм вырос на фестивалях

В Челябинской области продолжает расти интерес к событийному туризму. Прошедшие этим летом Бажовский и Ильменский фестивали показали рост числа посетителей по сравнению с прошлыми годами. Эксперты связывают это с повышением цен на туры за границу и улучшением инфраструктуры фестивалей. Но есть и проблемы с логистикой и согласованием мероприятий с городскими властями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бажовский фестиваль народного творчества в Пластовском районе

Фото: пресс-служба ЦГЦНТ Бажовский фестиваль народного творчества в Пластовском районе

Фото: пресс-служба ЦГЦНТ

Бажовский фестиваль народного творчества в Пластовском районе, который прошел на минувшей неделе, посетило около 60 тысяч человек — это рекордная посещаемость мероприятия. На «Бажовку» приехало около 800 мастеров, 400 народных коллективов из 50 регионов страны. Как отметила на открытии учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер, в этом году «оформление фестиваля стало более красивым и достойным», в том числе благодаря гранту министерства культуры РФ.

«Фестиваль бьет рекорды. В прошлом году мы приняли 50 тысяч гостей, в этом году мы готовы были принять 60 тысяч. Возможно, столько и будет, судя по количеству заявок»,— поделился Алексей Бетехтин.

Выбор территории под фестиваль министр культуры обосновывает тем, что Пластовский район — это центр Челябинской области: удобно приехать из любого города Южного Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 47-й Ильменский фестиваль авторской песни

Фото: Марат Муллыев 47-й Ильменский фестиваль авторской песни

Фото: Марат Муллыев

16-18 июня возле Миасса, на территории горнолыжного комплекса «Солнечная долина» прошел 47-й Ильменский фестиваль авторской песни. Он собрал 10,5 тысяч посетителей и более 100 артистов. Поклонникам авторской песни и туристам было доступно около 70 мероприятий и четыре площадки для их проведения. Также в этом году на «Ильменке» состоялся турслет экспертов по событийному туризму. Организаторами Ильменского фестиваля выступают Министерство культуры Челябинской области и Фонд Олега Митяева.

Исполнительный директор фонда Мария Гришина отмечает, что программа — это первое, что заинтересует туриста при принятии решения о поездке на фестиваль.

«Речь идет о тех, кто едет на подобные мероприятия с целью погружения в творческую среду. Чем ярче и многограннее программа, тем сильнее мотивация посетить фестиваль. Второе — это, конечно, инфраструктура. Также важна хорошая реклама. Любителей внутреннего туризма стало больше, поэтому надо оперативно доносить до них информацию о подобных мероприятиях. Я и по себе это знаю, люблю посещать разные события, но не всегда о них узнаю вовремя»,— комментирует представитель Фонда Олега Митяева.

По словам Марии Гришиной Ильменский фестиваль уже третий раз подряд выигрывает грант Президентского фонда культурных инициатив. Это говорит о том, что направление является перспективным для финансирования и поддержки.

На Южном Урале проходят не только народные фестивали. «Уральский Рубеж» уже несколько лет объединяет любителей рок-музыки. Ранее музыкальный фестиваль проводился в Миассе на берегу озера Тургояк, затем переехал на горнолыжный курорт «Солнечная долина». В прошлом году он прошел с 26 по 28 августа и собрал на одной сцене около 50 рок-групп, в этом году запланирован на 25-27 августа.

Создатель «Уральского Рубежа» Гарри Ананасов, считает, что в связи с изоляцией России от западных стран и подорожанием билетов за границу необходимо обратить внимание на внутренний туризм, в особенности на летние фестивали. Они выполняют просветительскую функцию, за счет которой люди узнают много нового о других регионах России, отмечает он. «"Уральский Рубеж" в свое время собирал людей почти со всей страны. У нас есть Бажовский и Ильменский фестивали, которые являются более традиционными. Рок-фестиваль — это прогрессирующая культура, собирающая в одном месте много молодежи. А где молодежь, там много движения и энергии»,— сказал Гарри Ананасов.

По мнению эксперта, основная проблема организации всех фестивалей — согласование с властями.

Даже если фестиваль проводится на частной территории, администрация должна составить согласовательный лист. Организатор договаривается с пожарными, с лесничеством, со службами безопасности. И всего таких инстанций около 20. Если городские власти не заинтересованы в проведении, они могут запретить фестиваль. Поэтому так необходима поддержка с их стороны. Гарри Ананасов отмечает, что сейчас «Уральский рубеж» нуждается в ней, как никогда.

«Свердловская и Челябинская области сильно контрастируют. К сожалению, не в нашу пользу. В Екатеринбурге рок-культура развита намного лучше. И на этой основе было создано множество интересных фестивалей федерального значения. Нашему региону не хватает новых имен, новых групп, развития в музыке. По моему мнению, классная концепция — это объединить все виды прогрессивного искусства. Можно собрать в одном месте байкеров, художников, спортсменов под эгидой рок-музыки. Это больше имиджевая акция, чем коммерческая»,— сообщает Гарри Ананасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» в Челябинской области

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» в Челябинской области

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Исторический событийный туризм в Челябинской области представлен, в частности, фестивалем «Пламя Аркаима». В этом году он пройдет 29 июля. В этот раз мероприятие посвящено кочевникам степного Зауралья. Программа включает в себя реконструкцию военных действий и битв. В прошлом году на шестом фестивале «Аркаим» принял больше трех тысяч человек. Были организованы музыкальные выступления, мастер-классы, состязания по стрельбе из лука, а также различные квесты.

Директор историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» Валерий Волик сообщает, что сначала «Пламя Аркаима» нельзя было назвать фестивалем. Это скорее камерное событие. Но со временем оно стало больше: выросло количество участников и гостей.

«Аркаим сейчас привлекает к себе большое внимание туристического сообщества. Мы ежегодно фиксируем рост посещаемости. У нас в рамках одного большого музейного комплекса собрана вся история степного Зауралья от каменного века и до наших дней. Также большое преимущество в том, что вы посещаете историческое место, на котором происходили реальные и ключевые события Урала»,— отмечает Валерий Волик.

Инфраструктура заповедника включает в себя собственный туристический лагерь. Для приезжих организованы палатки, столы и костровища, уборные и парковки. По словам Валерия Волика, самая главная сложность — логистическая. «Сейчас нет регулярного рейсового автобуса до Аркаима, но мы, частично, решили эту проблему с помощью сотрудничества с туристическими фирмами. На фестиваль "Пламя Аркаима" сейчас можно без проблем добраться и вернуться через Екатеринбург или Челябинск»,— сказал Валерий Волик

Также эксперт считает, что на любом фестивале нужно решать проблемы комфорта и безопасности гостей. Пожарная и физическая охрана, медицинская помощь, туалеты, места для питания, указатели. Это все бытовые вещи, но именно они определяют удобство площадки фестиваля для посетителей, отмечает директор музея-заповедника.

Генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Максим Мельников напомнил, что в регионе ежегодно проходит свыше 200 событийных мероприятий различного масштаба (муниципальные, областные, всероссийские, международные). При этом уровень организации событий, особенно культурных, музыкальных и спортивных, находится на достаточно высоком уровне. Событийный туризм может стать хорошим драйвером развития малых городов и сельских территорий, добавил он.

По мнению Максима Мельникова, основной проблемой в организации фестивалей на открытом воздухе является недостаточно развитая инфраструктура площадок проведения. Зачастую организаторам приходится делать выбор — проводить событие в черте города или в уникальной природной локации, но столкнуться с проблемами транспортной доступности, отсутствия мест проживания, питания, и низкого качества мобильной связи

«Проблема со средствами размещения решается при поддержке государства и региона. В течение ближайших двух лет в Челябинской области появится 878 новых номеров в 30 модульных гостиницах. На эти цели бизнес региона получит субсидию по программе Минэкономразвития в размере 918 млн рублей. Эта мера поддержки позволит улучшить ситуацию с местами размещения»,— утверждает Максим Мельников.

Ольга Воробьева