Приставы Прикамья арестовали имущество фармкомпании, задолжавшей 183 млн рублей

Судебные приставы регионального ГУ ФССП наложили арест на имущество крупной фармацевтической компании «Годовалов» в Перми. Как сообщили в пресс-службе ведомства, определение о принятии соответствующих обеспечительных мер вынес арбитражный суд Пермского края по исковому заявлению Сбербанка к ООО «Годовалов». Банк взыскивает с компании более 183,7 млн руб. задолженности и процентов по кредитному договору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

Исполнительный документ о наложении ареста на имущество «Годовалов» в пределах суммы исковых требований поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств регионального ГУ ФССП. После возбуждения исполнительного производства сотрудники ведомства выехали в офис компании-должника на ул. Богдана Хмельницкого, д. 39. Приставы арестовали медикаменты и узкопроходные подъемники. Арестованное имущество оставили компании на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении него (ст. 312 УК РФ).

Как указано в материалах дела, заявление Сбербанка к «Годовалов» подано 22 июня. В апреле 2022 года между Сбербанком и «Годоваловым» был заключен овердрафтный кредит на сумму 183,7 млн руб., из них просроченный основный долг составляет 177,4 млн руб., неустойка по нему – 6,2 млн руб. 22 июня суд по заявлению истца принял обеспечительные меры по аресту имущества компании. Ответчик ходатайствовал об отмене обеспечения, которое будет рассматриваться в суде 10 июля.

ООО «Годовалов» учреждено в 2006 году в Москве бизнесменом Андреем Годоваловым. Как указано на сайте компании, межрегиональная фармацевтическая логистическая компания работает на рынке 24 года. Клиенты «Годовалова» расположены более чем в 30 регионах РФ – в Пермском крае, в Тюменской, Кировской, Свердловской, Томской, Курганской, Архангельской, Вологодской областях и других территориях. Компания владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.