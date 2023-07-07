Омбудсмен рассказал о возвращении из плена ярославского военнослужащего

Минобороны сообщило о возвращении 45 военных из плена, в их числе — уроженец Ярославской области Сергей К. Об этом сообщает региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

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Обращение от супруги военного поступило омбудсмену в июне. С мая муж не выходил на связь, в конце месяца ей поступило видео, которое свидетельствовало о нахождении супруга в украинском плену. Информацию господин Бабуркин передал федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой и попросил содействия в установлении местонахождения военнослужащего и его вызволении. 6 июля мужчина вернулся в Россию.

«Сергей Бабуркин уже связался с супругой военнослужащего. Она сообщила, что только что ей позвонил муж, оказавшийся на российской стороне. По словам женщины, чувствует он себя удовлетворительно, «только очень голодный»,— говорится в сообщении уполномоченного.

За весь период при содействии ярославского уполномоченного удалось вернуть из плена 13 ярославцев.

Алла Чижова