Участника СВО из Челябинской области вернули в РФ из плена

Жителя Снежинска, участвовавшего в специальной военной операции РФ на Украине и попавшего в плен, вернули в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по права человека в Челябинской области Юлия Сударенко в своем telegram-канале.

«Пришла замечательная новость – в ходе очередного обмена военнопленными вернулся наш земляк из Снежинска! Разделила радость с его мамой!»,– написала омбудсмен региона и поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

Южноуралец вернулся из Украины в составе группы из 45 российских военнослужащих.

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