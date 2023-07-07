В Уфе закроют проезд на участке улицы Пугачева до 27 августа

Из-за реконструкции улицы Пугачева в Уфе с 16 июля по 27 августа будет закрыт проезд в обоих направлениях на участке от улицы Бельской до улицы Геофизиков, сообщили в пресс-службе городской администрации. Изменится также схема маршрутов общественного транспорта. Так, объезд будет возможен по улице Бельской, бульвару Назара Наджми и улице Просвещения.

«Городские службы просят уфимцев и гостей города учитывать предстоящее ограничение и заранее планировать поездки,— отметили в мэрии.

Реконструкция улицы реализуется в рамках проекта «Южные ворота», приуроченного к 450-летнему юбилею города. Одновременно строится улица Генерала Рыленко, реконструируется улица Пугачева, а на их пересечении возводится транспортная развязка.

Венера Хисамова

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