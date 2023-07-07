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Две женщины пострадали и 11 телят погибли при пожаре на ферме в деревне Удмуртии

В деревне Убытьдур в Красногорском районе Удмуртии днем 6 июля загорелось здание фермы. В результате пожара пострадали две женщины 1959 и 1973 годов рождения, а также погибли 11 телят. Остальная скотина не пострадала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Одной из женщин потребовалась госпитализация. Обе пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести.


В ходе тушения пожарные также эвакуировали 50-литровый газовый баллон, чтобы не допустить его взрыва. Общая площадь пожара составила 1,95 тыс. кв. м.

Предварительной причиной происшествия называют отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия в бытовом помещении в переходе от дымовой трубы.Обстоятельства происшествия выясняются.

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