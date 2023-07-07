УФАС признало жалобу на реконструкцию улицы Галле в Уфе необоснованной

Управление ФАС по Башкирии признало необоснованной жалобу омского ООО «Арт ремстрой» на конкурс по выбору подрядчика первой очереди реконструкции улицы имени города Галле, сообщается в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Компания подавала заявку, но конкурсная комиссия ее отклонила при оценке вторых частей заявок, где учитывались исполненные контракты по ремонту дорог.

Довод жалобы «Арт ремстрой» о неправомерных действиях комиссии при оценке заявок на участие в закупке признан необоснованным. Установлено, что конкурсная комиссия провела оценку заявок в соответствии с порядком, указанным в извещении, отмечается в решении УФАС.

Победителем конкурса было признано ООО «Дортрансстрой», с которым заключен контракт по начальной цене 905,8 млн руб.

Майя Иванова

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