Решение о строительстве стадиона для ФК «Черноморец» в Новороссийске примут до конца года

ГК «Дело» планирует построить новый или реконструировать действующий стадион для футбольного клуба «Черноморец» в Новороссийске. Об этом сообщает «Матч» со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний «Дело», являющейся учредителем клуба, Сергея Шишкарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Решение о формате проведения работ будет принято до конца текущего года, как заверил господин Шишкарев.

«Задачу ставим такую, чтобы было интересно прежде всего болельщикам»,— цитирует издание заявление Сергея Шишкарева.

Кроме того, представитель компании отметил, что в настоящий момент на базе клуба проходят работы по строительству сооружений для проживания.

Футбольный клуб «Черноморец» по итогам сезона 2022–2023 года стал лидером 1А Второй лиги. На 8 июля запланирована встреча команды с «Краснодаром».

Анастасия Донскова

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