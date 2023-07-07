Проезд по трассам в Челябинской и Курганской областях ограничат для фур на три дня

В Челябинской и Курганской областях до конца недели ограничат движение большегрузов по федеральным трассам. 7, 8 и 9 июля дневная температура воздуха превысит 32 градуса Цельсия, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Сегодня и ближайшие два дня проезд тяжеловесных транспортных средств запрещен с 12 до 20 часов на ряде участков федеральных дорог. Это трассы А-310 (Челябинск – Троицк – граница с республикой Казахстан) – 16 км – 146 км, Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) – 12 км – 465 км, «Иртыш» (Челябинск – Курган – подъезд к Тюмени) – 0 км – 91 км, Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) – 125 км – 356 км, М5 «Урал» (Москва – Челябинск) – 1548 км – 1871 км, М5 «Урал» (Челябинск – подъезд к Екатеринбургу) – 11 км – 130 км.

Аналогичные ограничения из-за жаркой погоды на трассах действовали 6 июля.

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