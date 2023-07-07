В Татарстане трассу «Волга» — Иннополис закроют из-за строительства развязки

Автодорогу М7 «Волга» — Иннополис в Татарстане закроют с 10 июля. Причина связана со строительством транспортной развязки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Закрыт будет съезд с автодороги М7 на 771 км. Водители могут для объезда использовать съезд с трассы «Волга» на 786 км на автодорогу регионального значения М7 «Волга» — Веденская Слобода

Развязка же появится на 771 км автодороги в рамках реконструкции десятикилометрового участка в районе Иннополиса. Данный участок позволит распределить потоки и обеспечит беспрепятственный въезд в Иннополис, Казань и Ульяновск. Развязка будет открыта в ноябре следующего года.

"Ъ-Казань"