В Новосибирской области осудили владельца суши-бара за массовое отравление посетителей

Уголовное дело о массовом отравлении людей суши рассмотрел Венгеровский районный суд Новосибирской области. Как сообщает аккаунт судов Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте», владельца бара «Суши Хаус» Ивана Тырышкина суд признал виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей) и назначил ему один год ограничения свободы.

Как ранее сообщала прокуратура региона, в ноябре 2021 года жители Татарска начали массово обращаться в медицинское учреждение с жалобами на заболевания желудочно-кишечного тракта. В ходе уголовно-процессуальной проверки было установлено 74 потерпевших. Все они приобретали продукцию местного предприятия «Суши Хаус». Его руководителю предъявили обвинение.

Согласно версии следствия, предприниматель нарушил ряд санитарно-эпидемиологических правил, из-за чего реализуемые продукты питания были заражены различными инфекциями. «От контакта с сотрудниками предприятия были заражены инфекциями, в частности, сальмонеллезом, норовирусной инфекцией и микст-инфекцией пищевое сырье, полуфабрикаты и кухонный инвентарь»,— говорится в материалах суда.

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Илья Николаев