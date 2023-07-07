Из-за паводка губернатор Иркутской области отменил выезды детей на сплавы и в лес

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял решение об отмене выездов детей на сплавы и в лесные территории. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ряд важных решений приняли утром на заседании КЧС. Они касаются тех территорий, которые из-за последствий непогоды у нас под особым контролем. Это вопрос безопасности», - пояснил глава региона.

Также он назвал в числе основных задач - восстановление дорожного сообщения с населенными пунктами, которые из-за разлива рек сейчас оказались в изоляции. «Дал коллегам срок – трое суток на завершение всех работ», - пояснил он.

По данным главного управления МЧС по региону, в результате продолжительных ливней подтоплены 417 участков и два жилых дома в семи населенных пунктах Иркутской области.

По прогнозу синоптиков, с 9 июля в регионе снова ожидаются дожди и грозы. МЧС рекомендовало на случай ухудшения ситуации в муниципалитетах сделать запас продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов.

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Лолита Белова