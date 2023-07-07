Директор по маркетингу СК «ПОБЕДА» Дробышева И. В. вышла в полуфинал конкурса «Лидеры строительной отрасли»

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» — открытый конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня.

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«Не буду лукавить, меня переполняет одновременно и чувство радости, и чувство волнения перед следующим этапом. Сколько себя помню — никогда не была равнодушным человеком. Для меня нет разделения жизни на работу и ее самую жизнь, поэтому мне не все равно, чем и как живет моя любимая индустрия. Запуская те или иные процессы, я всегда задаю себе вопрос «А как еще можно? А еще?» и в этом поиске всегда прихожу к точке, в которой есть решение вопроса. Я люблю свое дело, люблю свою Страну и верю, что, благодаря вниманию к определенным узлам, запуску проектов, улучшающих строительно-жилищную сферу, можно много изменить в лучшую сторону, а хорошего у нас уже достаточно! Впереди самая важная часть конкурса — защита проекта, планирую вложиться в свой проект по максимуму!» — комментирует сама Ирина Владимировна.

Конкурс «Лидеры строительной отрасли» призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта. Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных достижений и лидерских качеств управленцев — участников конкурса. Результаты конкурса: формирование кадрового резерва управленческих кадров отрасли, создание экспертных рабочих групп устойчивого развития отрасли.

Победители конкурса — это профессиональное сообщество талантливых и перспективных управленцев. В 2023 году приняло участие 12 027 человек из 70 регионов Российской Федерации. Из них — 15 республик, 4 автономных округа, 8 краев, 41 область и 2 города как самостоятельный субъект РФ.

Самое большое количество участников из Москвы и МО, Санкт-Петербурга, ЯНАО, КНР, ДНР, Краснодарского края и Республики Татарстан.

В этом году конкурс вышел на международный уровень. Впервые приняли участие представители Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Очный финал (включающий в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц стройотрасли РФ) и торжественное награждение победителей III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» в этом году традиционно пройдет в преддверии Дня Строителя, с 10 по 13 августа в г. Новосибирске в Государственном концертном зале имени А. М. Каца.

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