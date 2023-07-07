Компания из Тюмени выполнит второй этап благоустройства парка «Нефтехимиков» за 305 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы по итогам конкурса заключила еще один контракт с тюменской компанией «Реалист», которая должна будет провести второй этап благоустройства парка Нефтехимиков и прилегающей территории, сообщается на сайте госзакупок. Стоимость работ составит 305 млн руб. при начальной цене 306 млн руб. Они будут оплачены из республиканского и городского бюджетов.

До декабря 2024 года подрядчик должен спилить 52 дерева, устроить тротуары из брусчатки, постелить асфальт, установить прожекторы, наружное видеонаблюдение, провести электро- и водоснабжение.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в прошлом году компания «Реалист» выполняла первый этап благоустройства парка Нефтехимиков за 398 млн руб. Парк был открыт в День города, 12 июня.

ООО «Строительная компания „ Реалист“», по данным «РБК компании», зарегистрировано в октябре 2015 года в Тюмени. Владельцем является Андраник Айрапетян. В 2022 году выручка составила 896,4 млн руб., чистая прибыль — 963 тыс. руб.

Майя Иванова

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