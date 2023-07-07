В Хакасии задержан мошенник, обещавший за деньги помочь мобилизованным вернуться домой

Полиция Хакасии задержала мошенника, который обещал женам мобилизованных вернуть их мужей домой. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ранее судимый житель Абакана опубликовал в интернете рекламу об оказания юридической помощи по возвращению домой участников специальной военной операции (СВО). «Мужчина был крайне убедителен и ссылался на то, что уже имеет положительный опыт в таких делах»,— рассказали в полиции.

Одна из женщин, чей супруг служил в зоне СВО, с апреля по май заплатила лже-юристу 300 тыс. руб. У второй жертвы он выманил 1 млн руб. Требуя очередной аванс, злоумышленник говорил о том, что для урегулирования их непростого вопроса выехал в Краснодарский край, при этом в ходе проверки установлено, что в данный период времени Хакасию он не покидал.

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция - десять лет заключения).

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Илья Николаев