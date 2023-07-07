В татарстанских лагерях отдыхают 79 детей из Лисичанска

В татарстанских лагерях «Крылатый», «КамАЗжилбыт» в данный момент отдыхают 79 детей из Лисичанска. Об этом сообщает агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алена Селезнева Фото: Алена Селезнева

Всего в июне в лагерях Татарстана отдохнули свыше 100 тыс. детей. Это 61% от летнего плана. Всего в республике работают 180 оздоровительных организаций. Там отдыхают почти 22 тыс. человек. Кроме того, в 47 детских лагерях отдыхает 301 ребенок мобилизованных.

Всего, по данным Минобрнауки Татарстана, в республике работают 39 пришкольных лагерей дневного пребывания и 18 лагерей труда и отдыха, где отдыхают около 3 тыс. школьников.

"Ъ-Казань"