Срок полномочий прокурора Удмуртии Артема Николаева продлили

Срок полномочий прокурора Удмуртии советника юстиции второго класса Артема Николаева продлили на 5 лет. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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Напомним, свой пост Артем Николаев занял в июле 2018 года. Прежде, с 2005 года, занимал должность первого заместителя прокурора Татарстана, где курировал вопросы уголовно-судебного управления, отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, руководил аттестационной комиссией. В органах прокуратуры он работает с 1990 года .