В Уфе перекроют проспект Октября

В Уфе из-за проведения ночного забега «Артерия» будет перекрыт участок проспекта Октября: от дома № 105/1 (рядом с театром кукол) до пересечения с улицей Бессонова в районе остановки «Фирма Мир», сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Ограничение будет действовать с 21:00 вечера 8 июля до 01:00 ночи 9 июля. Также изменится схема движения общественного транспорта.

Соревнование соберет около 1,5 тыс. профессионалов и любителей бега. Участники стартуют в 22:30 часов на площади перед МЦ «Артерия» и пробегут 5 или 10 км на выбор. Лучшие из них получат денежный приз. Гостем забега станет победитель марафона «Белые ночи» Алексей Реунков.

Венера Хисамова

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