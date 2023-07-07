Омские единороссы выдвинули Александра Артемова в спикеры заксобрания

«Единая Россия» (ЕР) выдвинула кандидатом в спикеры законодательного собрания Омской области заместителя председателя Александра Артемова. Решение об этом приняла конференция регионального отделения (РО) партии.

Помимо господина Артемова на пост руководителя претендовал депутат Игорь Веретено. «У нас не было сомнений, делегаты почти единодушно поддержали его (Александра Артемова.- «Ъ») кандидатуру. Наша фракция в заксобрании выдвинет ее, надеюсь, остальные депутаты тоже поддержат, и мы в результате получим спикера, который будет достойно трудиться на благо Омской области», - привела пресс-служба РО ЕР комментарий секретаря отделения Вадима Бережного.

Избрание спикера стало необходимым после смерти Владимира Варнавского в мае этого года. Он возглавлял областной парламент с 1994 года.

Заксобрание выберет спикера 13 июля. Во фракцию ЕР, по данным сайта заксобрания, входят 26 депутатов из 44.

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Валерий Лавский