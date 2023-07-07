«Снижение потребления сахара регулируется не стоимостью напитков, а пропагандой здорового образа жизни»

С 1 июля 2023 года вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Налогом в размере 7 руб. за литр будут облагаться сладкие напитки с 5 и более граммами сахара на 100 мл жидкости. Генеральный директор ООО «Южный инновационно-консалтинговый центр» Марина Варшавская считает, что таким образом власти хотят пополнить бюджет.



Марина Варшавская

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«Цель у законопроекта вполне себе благая — способствовать снижению потребления сахара среди населения и направить дополнительно полученные средства на борьбу с сахарным диабетом. Не секрет, что в России в последние годы значительно выросла доля населения, страдающего избыточным весом или имеющего какую-либо степень ожирения,— по данным различных исследований, это каждый третий или каждый четвертый житель нашей страны.

Потребление сладких газированных напитков с раннего возраста является привычным, начиная с поколения 2000-х и далее, когда газировка перестала быть чем-то диковинным и малодоступным. В совокупности с другими факторами (снижением активности, изменением качества основных продуктов питания и т. д.) мы получили рост детского и подросткового ожирения. И, казалось бы, снизить потребление газировки путем увеличения ее стоимости — не плохая идея.

Однако акциз платят производители сигарет, пива, крепких алкогольных напитков. Но способствует ли эта мера снижению потребления? По практике алкоголя — нет, хотя величина акциза там существенно выше, чем установлена для сахаросодержащих напитков. Потребление алкоголя растет, а в кризисные периоды особенно. Снижение потребления сахара в реальности регулируется не стоимостью напитков, а пропагандой здорового образа жизни, созданием условий для ведения этого здорового образа, для детей это может быть личный пример родителей, исключение родителями потребления газировки и фаст-фуда их детьми в раннем возрасте, приучение к спорту, совместным активностям и т. д.

Чем обернется введение акцизов на сахаросодержащие напитки в России? Возможно, небольшим снижением потребления в четвертом квартале, но затем стабилизацией. Резкого снижения в третьем квартале ждать не стоит, так как это высокий сезон на рынке напитков и большой спрос нивелирует рост цен. В дальнейшем, возможно, будет некоторое снижение, так как потребители в России в последние полгода стали более чувствительны к уровню цен, в том числе в сегменте сладких напитков. Это объясняется понятными факторами, которые влияют на нашу экономику и реальные доходы населения в последние полтора года.

Если говорить применительно к потреблению газированных напитков, то, несмотря на уход с рынка популярных мировых брендов, в натуральном выражении оно не снижается — идет лишь структурное перераспределение внутри категорий по производителю.

Продукция The Coca Cola Company и PepsiCo в конце прошлого года значительно выросла в цене, так как имеющиеся запасы, произведенные в России, к тому времени иссякли и оригинальные напитки ввозятся теперь в страну путем параллельного импорта, что значительно повышает их стоимость (цена на полке на 40–50% выше, чем у российских аналогов). Доля рынка у них сокращается. На этом фоне российские марки "Добрый" и "Напитки из Черноголовки", которые стоят дешевле, напротив, увеличили свою долю — не видя большой разницы в качестве, потребитель не готов переплачивать и делает свой выбор в пользу более доступных продуктов. Такие сдвиги в потреблении могут привести к заморозке инвестиционных инициатив производителей, связанных с расширением производства, до "лучших времен", когда рынок стабилизируется.

С введением акциза цена вырастет у всех производителей (прогноз +10–15%), и здесь мы можем ожидать либо смещение потребления в еще более низкий ценовой сегмент, либо структура останется без существенных изменений к текущему уровню. Значительного сокращения потребления газировки в натуральном выражении точно эта мера не даст. Но даст дополнительный доход в бюджет, и, на мой взгляд, это основной мотив ее введения. Бюджет страны несет сейчас большие расходы и требует скорейшего пополнения, поэтому введение акцизов на сладкие напитки — это далеко не единственная мера, принимаемая для решения этой задачи.

Описать влияние ввода акцизов в Краснодарском крае практически нет возможности, сложно дать какую-то оценку, потому что объем производства сладких напитков в крае не такой внушительный. Да, у нас есть несколько относительно крупных производств, но выпускают они продукцию в более низком ценовом сегменте, чем топовые позиции, и производятся эти позиции в других регионах. Возможно, общий рост цен позволит нашим производителям привлечь дополнительное внимание к своей продукции, так как их цена будет все равно ниже, чем у большинства позиций на полке.

Потребление напитков в крае точно не снизится, так как население региона постоянно растет, плюс сезонные всплески миграции (курорты), что также стимулирует дополнительное потребление продуктов питания и напитков».

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