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обновлено 08:54

Врио главы Перми назначила и. о. вице-мэра

Исполняющей обязанности заместителя главы Перми назначена руководитель департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова. Это следует из данных, размещенных на сайте мэрии.

Фото: vk.com\Мария Норова

Фото: vk.com\Мария Норова

В пресс-службе администрации Перми Ura.ru сообщили, что повышение госпожи Норовой связано с тем, что занимавшая ранее эту должность Ольга Андрианова назначена врио главы Перми. «Андрианова не может быть одновременно врио главы Перми и заместителем главы администрации»,— отметили в пресс-службе.

Госпожа Андрианова была назначена врио главы Перми 27 июня, после того как прежний глава администрации города Алексей Демкин сложил полномочия в связи с переходом на работу в краевое правительство. Нового главу Перми выберут 17 августа.

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