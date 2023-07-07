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В Казани у парка Горького закрыли подземный переход

Возле казанского парка Горького закрыли подземный переход и территорию вокруг него вместе с остановкой. Об этом говорится в сообщении комитета внешнего благоустройства города.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Это связано с работами по благоустройству входной группы парка. Позже там возведут единый проницаемый павильон, и он будет одновременно служить и входом в подземный переход, и остановкой.

Сейчас для того, чтобы перейти дорогу, пешеходы могут воспользоваться наземными переходами на улицах Зинина и Горького. Саму остановку перенесли на 300 м вперед, до нее можно дойти вдоль забора по специальному проходу.

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