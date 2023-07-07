ВТБ продал свою долю акций в «Деметра-холдинг»

Банк ВТБ вышел из капитала «Деметра-холдинга», продав свои акций. Кто приобрел долю бывшего совладельца пока не раскрывается. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу банка Андрея Костина. Журналистам удалось поговорить с руководителем на Финансовом конгрессе Банка России.

«Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, – это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная», – цитирует агентство слова Андрея Костина.

В «Деметра-холдинг» сделку пока не комментируют, пояснив, что она сложная и проходит в несколько этапов.

«Деметра-холдинг» – крупный зерновой трейдер, включающий также логистические активы. Группа компаний владеет рядом элеваторов (Октябрьский элеватор, Ипатовский комбинат хлебопродуктов, Дишнинский элеватор) и зерновых терминалов («Новороссийский зерновой терминал», зерновой терминальный комплекс «Тамань»). Также в структуры холдинга входит компания «Деметра трейдинг». По итогам первой половины сезона 2021/2022 года, «Деметра Трейдинг» стал вторым экспортером зерна в России, отгрузив 2,8 млн т.

Анастасия Назарова