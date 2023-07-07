В Уфе открыли движение под путепроводом на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева

В Уфе открыто движение под путепроводом на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева, сообщил в Telegram-канале Ратмир Мавлиев. «Подрядная организация завершила работы по монтажу трех из четырех пролетов путепровода. Для строительства съездов транспортной развязки открыли движение под путепроводом»,— написал господин Мавлиев.

Строительство транспортной развязки идет в рамках проекта «Южные ворота» и входит в перечень объектов, возводимых к 450-летию основания города Уфы. Работы начались в 2022 году и должны быть завершены в 2024 году. Стоимость объекта составляет около 2,6 млрд руб. Контракт был заключен с АО «Уралмостострой». Также в рамах проекта строится улица Генерала Рыленко – шестиполосная дорога протяженностью 1,2 км, которая должная соединить перекресток улицы Софьи Перовской и развязку на улице Пугачева.

Влада Шипилова

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