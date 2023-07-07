49% жителей Ижевска профессионально развиваются на работе

В столице Удмуртии 49% опрошенных жителей профессионально развиваются на работе, однако 14% заявляют о потере навыков. Аргументируют свою позицию респонденты тем, что на своей позиции занимаются рутиной, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 35% ижевчан не чувствуют ни профессионального роста, ни утраты навыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При этом люди с высшим образованием чаще сообщают об утрате навыков на работе, чем респонденты со средним профессиональным образованием (19% против 9%). Ижевчане с доходом свыше 80 тыс. руб. видят больше возможностей для профессионального развития, тогда как о состоянии «застоя» чаще сообщают работники с оплатой труда менее 50 тыс. руб.