Прокуратура Первоуральска начала проверку после массового отравления детей алкоголем

В Первоуральске прокуратура организовала проверку после госпитализации 10 детей с признаками отравления неустановленным напитком. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В министерстве здравоохранения региона уточняли, что в биологических жидкостях семи подростков обнаружен этанол в различной концентрации.

Предварительно, 6 июля группа подростков 2009 и 2010 годов рождения на берегу пруда в пос. Пильная распивали напитки, которые купила их совершеннолетняя знакомая. После этого детям стало плохо, и их госпитализировали. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии. В Минздраве сообщили, что на помощь детям выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом.

«Первичная информация об отравлении детей поступила в дежурную часть полиции Первоуральска от фельдшера бригады неотложки в 18:33 часов. Четверо пострадавших были госпитализированы с автобусной остановки “Гора посёлка Пильное”. Среди госпитализированных – девочка, 2010 г.р., ученица школы № 2, из полной семьи, и ее ровесники – из той же школы, а также из школ №№ 32, 3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением – в реанимационное отделение другой больницы»,– сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Прокуратура установит причины произошедшего, даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и проконтролирует установление места реализации напитков и лицо, купившее алкоголь.

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