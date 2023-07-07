В Первоуральске десять подростков госпитализированы после употребления алкоголя

Десять подростков попали в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области после употребления алкоголя, состояние детей удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Ведомство сообщило, что у семи госпитализированных подростков в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

Источник местного издания «Вечерние ведомости» сообщил, что пострадавшие 11-12-летние дети употребили алкоголь, который, по некоторым данным им купила взрослая женщина, на берегу Пильнинского пруда. Собеседник издания заявил, что речь не идет об отравлении метанолом — подростки употребили большую дозу алкоголя.

Эрдни Кагалтынов