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В аэропорту Новосибирска у пассажирки из Дубая таможенники обнаружили 27 кораллов

Сотрудники Сибирской оперативной таможни в новосибирском Толмачёво при контроле багажа женщины, прилетевшей из Дубая, обнаружили 27 морских кораллов серого цвета. Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры и находящимися под угрозой исчезновения, транспортировка кораллов запрещена.

«О том, что перевозить такие «сувениры» с иностранного пляжа нельзя, она не знала» - отмечают в региональном таможенном управлении. Кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой в отношении женщины будет принято процессуальное решение.

Всего в первом полугодии 2023 года сотрудники таможенного поста в аэропорту Новосибирска выявили 165 правонарушений.

В сентябре прошлого года сотрудники таможенной службы задержали в аэропорту Толмачево партию парикмахерского инструмента. Коммерческая партия фенов и машинок для стрижки волос без необходимого декларирования была обнаружена у пассажира авиарейса Ташкент-Новосибирск. Пассажир пояснил правоохранителям, что инструменты ввозит для работы в салоне красоты.

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Лолита Белова

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