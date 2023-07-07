Фонд развития бизнеса Кубани за год в два раза увеличил объем поручительств

Фонд развития бизнеса Краснодарского края за прошедший год увеличил объем поручительств в два раза. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на исполнительного директора Фонда Елену Пистунову.

Всего, по данным на 26 июня текущего года, было заключено 310 договоров поручительств, годом ранее — 146. Объем поручительств составил 1,8 млрд руб. Это позволило предпринимателям и организациям привлечь 4,6 млрд руб. заемных средств.

По заявлению госпожи Пистуновой, чаще всего за финансовой и нефинансовой поддержкой обращались производители мебели, бытовой химии, одежды и продуктов питания.

Анастасия Донскова

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