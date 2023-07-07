Тюремный срок получил житель Норильска за призывы к насилию против жителей ДНР и ЛНР

Суд рассмотрел уголовное дело жителя Норильска, который призывал в соцсети к насилию против жителей новых российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Красноярскому краю.

По информации ведомства, норильчанин на своей персональной странице в соцсети размещал материалы с призывами к насилию в отношении жителей ДНР и ЛНР, а также военнослужащих российской армии. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативники нашли три электродетонатора ЭД-8Э. Ему предъявили обвинение по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ст. 222 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств).

Суд назначил фигуранту дела два года девять месяцев и два дня в колонии общего режима и штраф в размере 50 тыс. руб. Кроме того, после освобождения ему еще в течение одного года запрещено заниматься администрированием сайтов.

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Илья Николаев