Wildberries вложит более 7 млрд рублей в строительство логистического центра в Кузбассе

ООО «ВБ Юрга», входящее в структуру Wildberries, стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Юрга». Решение об этом принял совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса.

По данным пресс-службы правительства Кемеровской области, резидент планирует построить логистический центр Wildberries. Планируемый объем инвестиций превышает 7 млрд руб.

«Для строительства складского комплекса - центра обеспечения омниканальной торговли компании без торгов будет предоставлен земельный участок площадью 18 га», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в ТОСЭР «Юрга», по данным инвестиционного портала Кузбасса, насчитывалось четыре резидента.

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Валерий Лавский