Один из самовыдвиженцев снял свою кандидатуру с выборов омского губернатора

Безработный Вадим Черкин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Омской области. Об этом сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.

Господин Черкин являлся самовыдвиженцем. Кроме него, уведомления о намерении участвовать в выборах главы Омской области подали семь человек. В их числе выдвинутый региональным отделением (РО) КПРФ депутат Госдумы РФ Андрей Алехин, самовыдвиженцы Юрий Александров, Дмитрий Гудз и Сергей Скрипаль, первый секретарь областного отделения партии «Коммунисты России» Владимир Казанин, координатор РО ЛДПР Максим Макаленко и врио губернатора Виталий Хоценко («Единая Россия»).

Претендентам необходимо собрать от 210 до 220 подписей депутатов местных советов и глав муниципалитетов. Самовыдвиженцам дополнительно - более 7 тыс. подписей избирателей. Собранные документы необходимо подать в облизбирком до 26 июля.

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Валерий Лавский