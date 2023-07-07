Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 54 тыс. гектаров

За последние сутки площадь пожаров в Хабаровском крае выросла на 8,3 тыс. гектаров, до 54 тыс. гектаров. В регионе тушат 56 очагов пожаров. Об этом сообщило министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

За последние сутки в Хабаровском крае локализовали один пожар площадью 185 гектаров, еще четыре общей площадью 254 гектара потушили. Также было обнаружено 12 новых возгораний суммарной площадью 375 гектаров.

В тушении лесных пожаров в регионе принимают участие 255 человек, семь единиц спецтехники и 10 самолетов и вертолетов: Ан-2, С-182, Ми-8 и Р-44.

30 июня в Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в регионе. По данным Рослесхоза, в Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области действуют 94% территории всех лесных пожаров в России.

Олеся Павленко