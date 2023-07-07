Самообложение со всех сторон

В Татарстане могут расширить программу самообложения граждан, в рамках которой жители скидываются из своего кармана на решение местных проблем, а правительство республики софинансирует их проекты. Сейчас с сельчан по решению схода могут собрать до 1,5 тыс. руб.: например, на строительство дороги или благоустройство кладбища. Муниципалитеты предлагают дополнить этот перечень ремонтом мечетей и церквей, ликвидацией свалок и содержанием парков. Опрошенные „Ъ“ политики по-разному относятся к такой инициативе. Одни считают, что «денег никогда много не бывает» и «налогов на все не хватит», другие заявляют, что власти «просто хотят все переложить на плечи граждан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О необходимости расширить программу самообложения на заседании комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению сообщил заместитель главы исполкома Совета муниципальных образований Татарстана Сергей Столяров. По его словам, в перечень направлений, которые софинансируются республикой и гражданами, предлагается добавить «ремонт и содержание мечетей и церквей, ликвидацию несанкционированных свалок, содержание парков». Он уточнил, что такие пожелания высказывают как власти на местах, так и сами жители поселений.

Члены парламентского комитета это предложение поддержали. Они рекомендовали Кабмину Татарстану «рассмотреть возможность внесения изменений в правительственное постановление», чтобы «дополнить перечень мероприятий», на которые можно предоставлять «межбюджетные трансферты в рамках самообложения граждан».

Напомним, самообложение граждан практикуется в Татарстане с 2013 года, в основном в сельских муниципалитетах, а также в небольших городах. Под самообложением подразумеваются разовые платежи жителей (как правило, от 100 руб. до 1-1,5 тыс. руб.), предназначенные для решения конкретных вопросов. Изначально решение о самообложении принималось на референдумах. Отдельные референдумы были признаны несостоявшимися из-за низкой явки — такие случаи фиксировали, когда на участках присутствовали независимые наблюдатели или представители оппозиции. Затем Татарстан добился корректировки законодательства, которая заменила референдумы сходами граждан. С 2021 года федеральный закон также разрешает проводить сходы по самообложению в отдельных частях города или поселка. Это, например, позволит ввести самообложение в пригородах Казани.

На каждый полученный от жителей рубль правительство Татарстана выделяет муниципалитету из регионального бюджета еще 4 руб. В 2022 году было принято решение, что для городов — районных центров софинансирование составит 1 к 3, а в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске на каждый рубль населения добавят лишь 2 руб. Также многие поселения освободили от самообложения мобилизованных и других участников спецоперации РФ на Украине.

В рамках программы самообложения всего за десять лет с жителей Татарстана собрали 2,3 млрд руб., сообщил Сергей Столяров. Из бюджета Татарстана в свою очередь выделили трансферты на общую сумму более 9 млрд руб.

Перечень мероприятий, которые софинансируют из регионального бюджета, определен постановлением правительства Татарстана. Сейчас в этом списке есть ремонт уличных сетей освещения, строительство и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, благоустройство родников, очистка прибрежных зон, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Также средства самообложения собираются на устройство и ремонт памятников, ремонт и содержание автодорог местного значения, ремонт мест массового отдыха населения, ремонт и устройство ограждений, благоустройство кладбищ.

Когда может быть расширен этот перечень, пока неясно. Председатель Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин вчера не был доступен для звонков. До главы комитета Госсовета по госстроительству и самоуправлению Альберта Хабибуллина («Единая Россия») дозвониться „Ъ“ также не удалось.

«Это пока только рекомендация. Должны внести изменения в постановление. Я думаю, что руководители муниципальных образований должны сами определить, куда направить средства, которые собирают с граждан в рамках самообложения»,— заявил „Ъ“ заместитель председателя комитета Госсовета по госстроительству и глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. Он считает, что самообложение необходимо проводить не только в сельских поселениях, но и городах. «Денег никогда много не бывает, их никогда не хватает»,— пояснил он.

При этом господин Миргалимов отметил, что у него «есть вопросы». «Свалки должен убирать региональный оператор. Здесь нельзя финансировать его деятельность. А мечети и церкви не на балансе государства и поселений»,— указал он. По словам депутата, «здесь нужен разумный подход». «Но ни на один вопрос у нас налогообложения не хватит. Жители сами должны решить, нужно ли добавить деньги на зеленые насаждения, на тротуар или еще на что. Должен быть учет интересов»,— заключил он.

«Если сами мы все будем делать, то зачем нам власть и платить налоги?» — задается вопросом председатель татарстанского отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин. Он тоже отметил, что «религия отделена от государства». «Как может собирать государство деньги на церковь или мечеть? Граждане должны делать добровольно. А когда вводится самообложение, то здесь достаточно голосов более половины жителей поселения. А если другие жители принадлежат к другой конфессии?» — поинтересовался партиец.

Господин Зинатуллин также считает, что нельзя за счет самообложения убирать свалки, этим должны заниматься муниципальные власти, которые «не следят за своей собственностью, а теперь хотят переложить на граждан». «Парки тоже обычно на балансе муниципалитетов, это тоже их ответственность»,— добавляет он.

Представитель «Яблока» считает, что власти «просто хотят все переложить на плечи граждан». «Конечно, есть случаи, особенно в городских поселках, когда жители готовы построить за свой счет дорогу, потому что иначе ее вообще не построят. Также и в селах, когда нет воды, люди проголосуют за то, чтобы была вода. Но власть не останавливает и все дальше расширяет эту программу. Я думаю, что тех 4 рублей хватило бы и так на многие объекты без сбора денег граждан. Но все эти работы через самообложения проводятся без тендеров, система очень непрозрачная»,— заключает Руслан Зинатуллин.

Ранее член комитета Госсовета, депутат «Единой России» Римма Ратникова также указывала, что есть жалобы на качество работ, которые выполняются на средства самообложения. «Дорогу настелили, но она через некоторое время стала разваливаться»,— приводила она пример, отмечая что «недостаточно механизмов» гражданского контроля. Альберт Хабибуллин говорил, что подобные сборы для населения могут быть «нагрузкой» в «такие времена». «Но мы же надеждой живем. Дай бог, чтобы жизнь и экономика, внешние условия сложились таким образом, чтобы эти проекты мы не забывали и могли реализовать»,— отмечал глава комитета.

Кирилл Антонов