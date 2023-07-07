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Парламент Татарстана завершит весеннюю сессию 13 июля

Госсовет Татарстана проведет заключительное в весенней сессии заседание 13 июля. Такое решение принял президиум парламента во главе со спикером Фаридом Мухаметшиным.

Как сообщила пресс-служба законодательного органа, на заседании планируется рассмотреть 23 вопроса, в том числе 14 проектов республиканских законов, четыре проекта федеральных законов и законодательную инициативу Госсовета Чувашии.

Кроме того, депутаты заслушают информацию министра транспорта и дорожного хозяйства республики Фарита Ханифова о транспортном обеспечении населения. Также будут подведены итоги работы парламента в первом полугодии 2023 года.  

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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