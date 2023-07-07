Главные анонсы 7 июля

В Белоруссии завершится подготовка сооружений для российского ядерного оружия.
В Турции состоится визит Владимира Зеленского по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Пекине запланирована встреча премьера государственного совета КНР Ли Цяна с министром финансов США Джанет Йеллен.
С 7 по 9 июля Южную Корею посетит с визитом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В Калифорнии с базы космических сил США Ванденберг запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceХ.
Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация).
В Литве завершатся совместные учения контингента приписанной бригады Бундесвера и армии Литвы Griffin Storm.
В Калужской области у стен монастыря «Оптина пустынь» откроется памятник русскому писателю Федору Достоевскому.