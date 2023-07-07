Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные анонсы 7 июля

В Белоруссии завершится подготовка сооружений для российского ядерного оружия.

В Турции состоится визит Владимира Зеленского по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Пекине запланирована встреча премьера государственного совета КНР Ли Цяна с министром финансов США Джанет Йеллен.

С 7 по 9 июля Южную Корею посетит с визитом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В Калифорнии с базы космических сил США Ванденберг запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceХ.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация).

В Литве завершатся совместные учения контингента приписанной бригады Бундесвера и армии Литвы Griffin Storm.

В Калужской области у стен монастыря «Оптина пустынь» откроется памятник русскому писателю Федору Достоевскому.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...