Главные анонсы 7 июля

В Белоруссии завершится подготовка сооружений для российского ядерного оружия.

В Турции состоится визит Владимира Зеленского по приглашению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Пекине запланирована встреча премьера государственного совета КНР Ли Цяна с министром финансов США Джанет Йеллен.

С 7 по 9 июля Южную Корею посетит с визитом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В Калифорнии с базы космических сил США Ванденберг запланирован запуск ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceХ.

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация).

В Литве завершатся совместные учения контингента приписанной бригады Бундесвера и армии Литвы Griffin Storm.

В Калужской области у стен монастыря «Оптина пустынь» откроется памятник русскому писателю Федору Достоевскому.