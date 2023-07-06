Между совладельцами исчезает химия

На одном из крупнейших химкомбинатов Прикамья — АО «Камтэкс-Химпром» — наметились корпоративные разногласия. Акционеры предприятия на годовом собрании разошлись во мнениях по большинству вопросов, в том числе по дивидендной политике. По данным источников, итоги собрания могут быть результатом многолетних противоречий между основными собственниками «Камтэкс-Химпрома» — Игорем Ивановым и Владиславом Шинкевичем. Юристы затрудняются оценить, в чем именно могут заключаться эти противоречия, но видят в желании одного из крупных акционеров получить дивиденды личную заинтересованность, идущую вразрез с интересами предприятия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

АО «Камтэкс-Химпром» является правопреемником Пермского химического завода им. Серго Орджоникидзе, основанного в 1916 году как Пермский суперфосфатный завод. Сегодня предприятие выпускает фталевый ангидрид и диоктилфталат, а также фумаровую и бензойную кислоты. Выручка в 2021 году — 4,8 млрд руб., чистая прибыль — 886,5 млн руб. В 2022 году на фоне временного простоя предприятия эти показатели снизились до 4,2 млрд и 358,7 млн руб. соответственно. Уставный капитал АО, размер которого составляет 885,5 тыс. руб., разделен на 354 223 акции номинальной стоимостью 2,5 руб. каждая. Согласно актуальному списку аффилированных лиц, 33,7629% акций АО принадлежит ООО «Ремикон», подконтрольному пермскому бизнесмену Владиславу Шинкевичу, 20,06% — ООО «Ростпласт», 5,2018% — совладельцу и гендиректору этой компании Игорю Иванову, 17,3665% — финансовому директору «Ростпласта» Алле Архангельской, 0,3182% — Евгению Пантелееву. Держатели остальных акций не раскрываются.

Годовое собрание акционеров «Камтэкс-Химпрома» проходило 23 июня. Как следует из сообщения на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», на собрании присутствовали акционеры, обладающие голосами в количестве 340 760. Всего обсуждалось 11 вопросов. Единогласно акционеры «Камтэкс-Химпрома» высказались только по двум — утверждение годового отчета за 2022 год и выбор аудитора на текущий год.

Против предложенного нового состава совета директоров никто не голосовал, но 189 голосов воздержались. В итоге в составе органа управления произошло только одно изменение — вместо заместителя генерального директора ООО «Рост­пласт» Андрея Миронова в него включили гендиректора АО «Пермские полиэфиры» Олега Храмцова. В остальном совет директоров остался прежним: Игорь Иванов, второй учредитель «Ростпласта» Михаил Шимко, Алла Архангельская, Евгений Пантелеев, руководитель близкого к «Ремикону» ООО «НЭК» Олег Зеленин и бывший управляющий ООО «Уралхимпром» Александр Митрофанов (до него данной компанией управлял Владислав Шинкевич). По двум кандидатурам в состав ревизионной комиссии акционеры разделились во мнениях.

Шесть вопросов касались совершения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а именно заключения дополнительных соглашений к договорам займа с ООО «Уралхимпром» и ООО «Ростпласт» на общую сумму 1,1 млрд руб. По всем этим вопросам итоги голосования были одинаковыми: 322 307 голосов — «за», 27 голосов — «воздержался».

Сильнее всего позиции акционеров разошлись в вопросе выплаты дивидендов. Почти 65% голосов было отдано за то, чтобы их не начис­лять и не выплачивать, а полученную по итогам прошлого года прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия, 35,01% настаивали на выплате дивидендов, 0,0079% — воздержались.

По данным «Ъ-Прикамье», между основными собственниками «Камтэкс-Химпрома» Игорем Ивановым и Владиславом Шинкевичем уже несколько лет существуют периодически обостряющиеся противоречия. «Насколько я слышал, теоретически основные акционеры компании могли получать прибыль не за счет дивидендов, а якобы за счет реализации продукции предприятия через несколько близких к каждому из них структур, которые выполняли функции торговых домов,— рассказывает источник в химической промышленности.— Поэтому, подозреваю, когда у одного из них начались проблемы с законом, схема перестала работать, и, возможно, человек попытался получить доход через дивиденды».

Другой источник в отрасли высказал предположение, что господин Шинкевич, идя на собраниях вразрез с большинством, пытается вынудить своего делового парт­нера выкупить его пакет акций по высокой цене. «У Игоря Иванова — контрольный пакет акций, у Владислава Шинкевича — блокирующий. Подобные перманентные конфликты между такими акционерами нередки. Тот, кто владеет блокирующим пакетом, чаще всего заинтересован в том, чтобы как можно быстрее и дороже его продать. Но на рынке неконтрольный пакет редко кому-то интересен. Продать его другому совладельцу — практически единственный вариант. При этом продающий обычно называет цену куда выше рыночной, а второй собственник не готов по ней покупать, особенно когда ситуация в экономике нестабильная, как сегодня. Оба акционера „Камтэкс-Химпрома“ в довольно сложной ситуации, но когда-то она все равно разрешится»,— считает собеседник.

Отметим, по базе данных исполнительных производств, у Владислава Шинкевича в настоящий момент имеется шесть судебных задолженностей на общую сумму 462,1 млн руб. Самая крупная из них — 357,1 млн руб., взысканные в пользу ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского». Ранее господин Шинкевич был фигурантом уголовного дела о хищении активов данного предприятия.

Связаться с Владиславом Шинкевичем не удалось. Игорь Иванов не стал говорить с «Ъ-Прикамье», сославшись на занятость.

По словам управляющего партнера Экспертной группы Veta Ильи Жарского, понять из итогов голосования акционеров, есть ли между ними конфликт, сложно. «Между тем, очевидно, что если возникли разногласия о том, выплачивать дивиденды или нет, то сторона, настаивающая на положительном решении, может иметь высокую степень личной заинтересованности. Если бы господин Шинкевич думал о благополучии предприятия, он бы голосовал, как большинство, ведь АО „Камтэкс-Химпром“ по итогам 2022 года существенно снизило прибыль по вполне понятным причинам»,— говорит господин Жарский. Он отмечает, что точно сказать, чего именно добивается Владислав Шинкевич, нельзя. «Если конфликт есть и создает проблемы для работы предприятия, то, возможно, он будет разрешен в ближайшее время максимально комфортным для каждой стороны способом. Это было бы правильно с точки зрения преследования единственной главной цели каждого акционера — создать благоприятные условия для работы предприятия»,— говорит эксперт.

Екатерина Артемова, Дмитрий Астахов