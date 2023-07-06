Терминальная стадия

«Международный аэропорт „Пермь“» не будет использовать старый терминал аэропорта. Здание площадью около 4 тыс. кв. м, закрытое пять лет назад, отрезали от всех инженерных коммуникаций. По данным руководства, через некоторое время объект демонтируют, а участок может понадобиться для стоянки судов или под размещение грузового хаба. Эксперты называют решение снести старое здание логичным, говоря об устаревших технологиях строительства объекта. Мнения собеседников об использовании участка под старым терминалом разделились: одни считают перспективным развитие грузоперевозок на базе пермского аэропорта, другие полагают, что размещение грузового хаба в Большом Савино неоправданно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

АО «Международный аэропорт „Пермь“» полностью отказалось от каких-либо вариантов приспособления старого терминала, закрытого еще пять лет назад. По данным собеседника, близкого к аэропорту, здание площадью 4 тыс. кв. м некоторое время назад было полностью отрезано от всех коммуникаций (электроэнергия, вода, тепло) и законсервировано.

Управляющий директор АО «Международный аэропорт „Пермь“» (МАП) Султан Джармуханов подтвердил, что никаких планов использовать здание у предприятия нет. По его информации, терминал никогда не ремонтировался и для его приспособ­ления необходима кардинальная реконструкция всех элементов — от полного разбора кровли до стен и фундамента. Для «гражданских» целей его использовать нельзя, поскольку здание находится в приаэродромной зоне, где ограничено строительство. У МАП был вариант переоборудовать здание в гараж для хранения техники (трапы, снегоуборщики), но предприятие отказалось от идеи. В этом случае пришлось бы увеличивать высотность здания, что привело бы к дорогостоящей реконструкции. Для размещения административного офиса достаточно площадей нового терминала.

Директор аэропорта предполагает, что старый терминал в свое время будет демонтирован. В перспективе участок может понадобиться для стоянки судов или же под размещение грузового хаба — в пользу этого варианта говорит отдельный выход из аэропорта и собственная дорога к ш. Космонавтов. Но это перспективы, отметил руководитель аэропорта.

Нынешний терминал аэро­порта, построенный «Новапортом», сдали в экс­плуатацию в 2017 году, но до конца апреля 2018-го вылеты из Большого Савино производились из старого терминала. Причина в том, что новый терминал не мог пройти все сертификационные мероприятия в Росгранице для нового здания. В апреле соответствующее разрешение было получено.

Старый терминал представляет собой двухэтажное здание общей площадью более 4 тыс. кв. м, построенное в 1967 году. Его заменил новый терминал площадью почти 30 тыс. кв. м и стоимостью 5 млрд руб., возведенный в 500 м от старого. Старое здание законсервировали весной 2018 года. Продавать его не собирались, поскольку участок под терминалом относили к зоне перс­пективного развития аэропорта. В «Новапорте» не исключали, что в старый терминал могут пере­ехать технические и вспомогательные службы предприятия. Известно, что краевое правительство предлагало «Новапорту» арендовать здание на короткий срок. Цели аренды не разъяснялись.

«В историческом аспекте мне жаль, что старое здание терминала не используется, но с точки зрения бизнес-логики решение руководства аэропорта о планах сноса объекта здравое. Старое здание строилось в 60-е годы прошлого века, технологии и стандарты, использованные в те годы, уже не соответствуют текущим реалиям»,— заметил директор авиа­компании «Геликс» Вадим Балдин. По его мнению, после демонтажа постройки на этом месте можно возвести, например, ангары для вертолетов. Тогда у авиакомпаний, эксплуатирующих вертолетную технику, появится возможность обслуживать их зимой в тепле. «Сейчас специалисты нашей линейной станции в аэропорту Большое Савино обслуживают вертолеты под открытым небом, в холодное время года это некомфортно»,— сообщил Вадим Балдин. Он полагает, что в настоящее время Пермь, в силу географического положения и сложившихся логистических потоков, не сможет стать грузовым хабом, поэтому размещение такого объекта на мес­те старого терминала неоправданно.

Бывший руководитель ФГУП «Пермские авиалинии» Вячеслав Текоев поддержал идею строительства грузового хаба на месте старого терминала. Господин Текоев рассказал, что идея развития грузовых перевозок на базе пермского аэропорта появилась еще в советские времена. «Давным-давно мы планировали, что при строительстве нового терминала старый будет использоваться как грузовой хаб. Не знаю нынешнее состояние старого терминала, но если он не подлежит реконструкции, то объект лучше снести»,— рассуждает Вячеслав Текоев. По мнению экс­перта, основной поток пассажиров сегодня дают рейсы Пермь—Москва. Альтернативным способом развития пермского аэропорта может стать продвижение авиационных грузоперевозок — город имеет выгодное гео­графическое положение, так как находится на пересечении Транссибирской магистрали с водным путем, высказался господин Текоев.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова