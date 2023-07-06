Прокуратура заинтересовалась проблемой с записью детей в первые классы в Петербурге

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга контролирует соблюдение прав несовершеннолетних при зачислении в районные образовательные учреждения. Речь идет о проблемах с зачислением детей в первый класс, с которой столкнулись родители петербургских дошкольников.

Как сообщили в надзорном ведомстве в четверг, 6 июля, «принимаются меры, направленные на надлежащий прием документов от всех обратившихся родителей и ликвидацию очереди». Прокурор Приморского района Виктория Дмитренко встретилась с родителями и пообщалась с ними.

Тем временем, администрацией района принято решение о возможности подачи соответствующих заявлений, в том числе посредством электронных обращений, говорится также в заявлении прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что родители первоклашек всю ночь дежурили у дверей конфликтной комиссии в Приморском районе Петербурга. Детей не удалось записать в школу по прописке. Как писала «Фонтанка», родителям пришли отказы в зачислении в первые классы из 253-й, 617-й и 634-й школ. Теперь комиссия должна предоставить им альтернативу.

В районной администрации сообщили, что первое заседание конфликтной комиссии по этому поводу состоится 11 июля.

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