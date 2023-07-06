Прокуратура проверяет законность отказа принять в школу Краснодара девочку с крашеными волосами

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку информации о якобы отказе принять в 10-й класс школы № 101 девочку с крашенными волосами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Информация об инциденте распространилась в СМИ и соцсетях. Сообщалось, что директор школы якобы отказала в приеме заявления от девочки и ее мамы из-за яркого цвета волос школьницы. На самом же деле, как пишет МЦУ Краснодара, в день приема мама девочки заполнила все документы для перехода дочери в 10-й класс. После этого директор уточнила, с этим ли цветом волос ученица придет в школу 1 сентября и указала на пункт внутреннего положения о правилах поведения обучающихся, о школьной форме и внешнем виде. После этого мама девочки самостоятельно забрала документы и ушла. В МЦУ подчеркивают, что факты некорректного отношения к заявительнице и ее дочери не подтвердились.

Внутреннее Положение соответствует федеральному законодательству. В нем прописано, что ученики должны посещать образовательное учреждение с аккуратной деловой прической. Им запрещается ходить в школу с экстравагантными стрижками и волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки. С положением ознакамливаются все родители.

«В ходе проверки будут оценены действия учителей и администрации школы, а также законность локальных актов, регламентирующих требования к внешнему виду обучающихся»,— отметили в прокуратуре края.

Татьяна Ручкина

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