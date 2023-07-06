Бывшему курскому адвокату вынесли приговор за мошенническое хищение и причинение ущерба на 40 млн рублей

Ленинский райсуд Курска вынес приговор бывшему адвокату Олесе Дмитриевой. Она признана виновной в одном эпизоде значительного, шести эпизодах крупного и 11 — особо крупного мошенничества (ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ), а также причинении имущественного ущерба по предварительному сговору с бывшим супругом (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) и приговорена к 5,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд установил, что с февраля 2018 по октябрь 2020 года она просила знакомых и родственников брать в банках «крупные суммы денежных средств» и передавать ей. Возвращать деньги в действительности адвокат не собиралась. Общая сумма ущерба составила около 40 млн руб.

Ее бывший супруг Дмитрий Дмитриев в другом процессе был признан виновным в причинении имущественного ущерба (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ) по предварительному сговору с госпожой Дмитриевой. Его приговорили к условному сроку в один год.

Софья Сливкина

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