Ярославский «Локомотив» расторг контракт с бывшим капитаном

Ярославский «Локомотив» расторг контракт с защитником Алексеем Марченко. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Марченко

Фото: ХК Локомотив Алексей Марченко

Фото: ХК Локомотив

У защитника действовало соглашение до 30 апреля 2024 года, но «Локомотив» принял решение расстаться с 31-летним игроком. Марченко выступал в ярославском клубе с летам 2020 года, был капитаном команды, но не очень уверенно провел завершившийся сезон.

Из-за травмы защитник начал играть только в декабре, сыграл 22 игры в регулярном чемпионате и 12 встреч в плей-офф. Всего в чемпионате 2022-2023 годов на счету Алексея Марченко нет голов, он отдал только 8 результативных передач.

«Мы благодарим Алексея за время выступлений в команде "Локомотив" и желаем удачи в дальнейшей карьере»,— говорится в официальном сообщении ярославского клуба.

Андрей Иванов