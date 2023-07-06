Ярославского производителя льна обвинили в мошенничестве с субсидиями

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела предпринимателя, обвиняемого мошенничестве с субсидиями по нацпроекту. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красноперекопский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Красноперекопский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В 2021 году ООО «Лен групп» получило субсидии на приобретение сельскохозяйственного оборудования для переработки льна. Деньги выделялись в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как считает следствие, директор ООО предоставил в региональный департамент АПК подложные документы о якобы приобретенной технике.

Как рассказали в прокуратуре, на основании фальшивок ООО «Лен Групп» было выделено две субсидии на 1,9 млн и на 2,5 млн руб. Но скоро выяснилось, что права на средства по нацпроекту у предприятия не было, таким образом государству был нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн руб. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось областным УМВД.

«В ходе расследования причиненный преступлением ущерб возмещен обвиняемым в полном объеме»,— отметили в прокуратуре. Рассматривать уголовное дело будет Красноперекопский районный суд Ярославля.

Андрей Иванов