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Ярославского производителя льна обвинили в мошенничестве с субсидиями

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела предпринимателя, обвиняемого мошенничестве с субсидиями по нацпроекту. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

Красноперекопский районный суд

Красноперекопский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Красноперекопский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В 2021 году ООО «Лен групп» получило субсидии на приобретение сельскохозяйственного оборудования для переработки льна. Деньги выделялись в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как считает следствие, директор ООО предоставил в региональный департамент АПК подложные документы о якобы приобретенной технике.

Как рассказали в прокуратуре, на основании фальшивок ООО «Лен Групп» было выделено две субсидии на 1,9 млн и на 2,5 млн руб. Но скоро выяснилось, что права на средства по нацпроекту у предприятия не было, таким образом государству был нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн руб. Уголовное дело было возбуждено и расследовалось областным УМВД.

«В ходе расследования причиненный преступлением ущерб возмещен обвиняемым в полном объеме»,— отметили в прокуратуре. Рассматривать уголовное дело будет Красноперекопский районный суд Ярославля.

Андрей Иванов

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