В Шанхае открылся ювелирный магазин Sokolov Moscow

Первая российская ювелирная компания вышла на китайский рынок оффлайн-розницы под брендом Sokolov Moscow. Первый из трех бутиков, намеченных к открытию в деловой столице страны — Шанхае, уже распахнул двери в одном из центральных торговых центров Grand Getaway. Еще два магазина площадью 70-150 кв. м откроются также в торгово-развлекательных центрах мегаполиса в середине июля. В рамках запуска пилотного китайского проекта команда дизайнеров разработала концепции интерьеров для каждой торговой точки. В их ассортименте будет представлено более 1,3 тыс. изделий, относящихся к шести коллекциям, подобранных с учетом вкусов местных клиентов. Несколько небезынтересных цифр: 60% китайского ассортимента Sokolov Moscow представлено изделиями из золота 750-й и 585-й пробы, 40% — из серебра. Управляющий партнер компании Артем Соколов рассчитывает на средний чек одной покупки в $500-600, что несколько ниже лидера локального ювелирного рынка Chow Tai Fook ($800).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Елизавета Федутинова