На границе Европы и Азии около Екатеринбурга открыли информационный центр

В Екатеринбурге на 17-м километре Московского тракта состоялось торжественное открытие туристско-информационного центра «Европа-Азия». В нем продается сувенирная продукция, связанная с Екатеринбургом, чай, кофе, предоставлена информация о туристических местах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге на 17-м километре Московского тракта состоялось торжественное открытие туристско-информационного центра «Европа-Азия»

Фото: Алена Бормотова В Екатеринбурге на 17-м километре Московского тракта состоялось торжественное открытие туристско-информационного центра «Европа-Азия»

Фото: Алена Бормотова

В церемонии открытия приняли участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов, дипломаты из дружественных стран.

«Это место очень знаковое для нашего города. И город на границе двух частей света именно тот бренд, ради которого в Екатеринбург едут гости со всего мира. Сегодня появился новый, современный комплекс, который будет встречать наших гостей, наших туристов, нести в себе разные смыслы: и развитие экологического туризма, и развитие индустрии гостеприимства, и продвижение нашего города»,— отметил Алексей Орлов.

Туристско-информационный центр «Европа-Азия» построен за полтора месяца. Он является совместным проектом администрации города, компании «Сима-ленд» и Уральского государственного лесотехнического университета.

Стела «Европа-Азия» была открыта в 2004 году. В основание стелы было заложено два камня, символизирующие единение двух частей света. Один был привезен с самой крайней точки Европы – мыса Рока, другой доставлен с самого края азиатской части континента — мыса Дежнева.

Алена Бормотова

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