Багаж взаймы

Японская авиакомпания предложила туристам арендовать одежду, чтобы не брать с собой багаж. Эксперимент запустила Japan Airlines, пишет Financial Times. Гардероб можно арендовать на две недели. Путешественники смогут выбрать размер, цвет и стиль. Одежду доставят в отель или к съемному жилью. Женский летний деловой гардероб из восьми предметов обойдет в 5 тыс. иен — это $35. Мужчина, который приедет на зимний отдых, заплатит за аренду 7 тыс. иен — $48.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

Зачем это нужно авиакомпании? Главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин полагает, что перевозчик здесь заработает вовсе не на одежде:

«Если это продается по цене багажа, но при этом пассажир его не везет, авиакомпания получает выручку, но при этом у нее остается свободное багажное отделение в самолете, которое она может использовать для перевозки коммерческих грузов. Возможно, именно в этом и смысл.

Почему, например, авиакомпании так активно вводят тарифы без багажа, стимулируя пассажиров летать налегке? Как раз для того, чтобы увеличить в том числе и объем багажных отделений, доступных для перевозки коммерческих грузов, на которых они заработают, очевидно, больше, чем на чьих-то штанах и футболках».

Партнером Japan Airlines станет торговый дом Sumitomo. Предметы гардероба будут выбирать из оставшихся в магазинах излишков или подержанной одежды. Перед отправкой компания все постирает и погладит. “Ъ FM” спросил у российских ритейлеров: присоединились бы они к подобной акции? Основателя сети магазинов 21Shop Михаила Лабахуа проект озадачил:

«Допустим, мы сдаем в аренду футболку. А куда ее деть после? Ее же второй раз уже никто не наденет, соответственно, это одноразовая история. Допустим, вы приехали в какую-то страну на две недели и будете все это время использовать арендованную одежду, значит, она уже станет так называемым секонд-хендом. Делать коллаборацию с авиакомпанией мы готовы. Но в каком формате? Может быть, авиакомпания нам предложила бы свое видение и механику, как все это будет работать».

После отмены коронавирусных ограничений Япония переживает туристический бум. Только за май страну посетили почти 2 млн туристов.

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Иван Корякин