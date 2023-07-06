За ФК «Урал» будет играть бразильский нападающий Шеттине

Футбольный клуб «Урал» подписал трехлетний контракт с бразильским центральным нападающим Гильерме Шеттине, сообщила пресс-служба уральской команды.

27-летний футболист в прошлом сезоне выступал за швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды (принадлежал португальской «Браге»). Вышел на поле 21 раз, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тыс. евро.

Ранее в «Урале» на правах аренды остался вратарь Илья Помазун, а нападающий Артем Максименко перешел в армянский «Урарту»

В первом матче нового сезона «Урал» встретится с ЦСКА. Игра пройдет 22 июля на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.

Виталий Красиков