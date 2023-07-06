В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании, присваивавшей деньги собственников

Следственное управление УМВД по Воронежу возбудило уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении директора местной управляющей компании. Имя подозреваемой и название УК не раскрывается.

Предполагаемое преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД. 33-летняя руководитель не стала заключать договор на поставку холодной воды и прием сточных вод, зато начала печатать для собственников жилья платежные документы, самостоятельно проводя начисления. С марта 2020 по май 2022 года она присвоила около 1,4 млн руб. платежей.

Владислава Вольберг

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